الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدينة «معًا» تستقبل 29 أسرة من سكان «أبوقرن» بمصر القديمة

إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن

استقبلت مدينة "معًا" بمحافظة القاهرة، 29 أسرة من سكان منطقة عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة، بعد إزالة 13 عقارh من أصل 1250 عقارا بالعزبة، ضمن خطة محافظة القاهرة بالانتهاء من العشوئيات، حسب أجندة عملها في ملف تطوير العشوئيات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بحياة كريمة لكل مواطن.

وصرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأن حصيلة اليوم الأول لأعمال الإزالة تم الانتهاء فيها من إزالة 13 عقار وتسكين 29 أسرة بمدينة "معا"، عقب الإخلاء مباشرة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه إجمالي ما تم حصره بعزبة أبوقرن بلغ 1250 عقارا، بحوالي 4050 أسرة.

وبدأت أعمال الإزالة بشكل أمن، بأشراف من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبحضور اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، واللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

وتمت أعمال الإزالة طبقا للتعليمات المشددة من نائب المحافظ بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة والتسكين الفوري للمواطنين وإتمام جميع الأعمال بشكل أمن حفاظا على حياة وسلامة سكان المنطقة.

وتبذل الدولة جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات حتى تصبح مصر قريبا بلا عشوائيات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات على مدى عقود طويلة مضت، وقد حظي هذا الملف باهتمام واسع من القيادة السياسية إذ تبنت الحكومة خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، بإعتبار أن المناطق الغير آمنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله وقد وفرت الدولة وحدات سكنية في مناطق مخططة عمرانيًا وتجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة ليتمتع مواطنى المناطق، بمشاريع سكنية حضارية مجهزة بكل الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة، لنقل الأسر من العشوائيات إلى مجتمع جديد تتوافر به كل الخدمات.

 

إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن حي مصر القديمة مدينة مع ا نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أخبار محافظة القاهرة

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