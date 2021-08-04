اليوم.. الحكم على طالب في خطف وهتك عرض طفلة بالجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، الحكم على طالب في اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.

تفاصيل خطف الطفلة سلمى في الصف بالجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم"إ. م. ر" طالب، 18 سنة، بمحافظة الجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى “م. ر. إ” والبالغة من العمر ثمانية سنوات ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.

عقوبة المتهم بهتك عرض الطفلة سلمي

يذكر أن المادة 268 من قانون العقوبات قد حددت عقوبة صارمة لمرتكب جناية هتك العرض، وحدد القانون عقوبة المتهم بهتك الطفلة سلمى جزاء عن جريمته بالسجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

وبحسب القانون وفي حالات أخرى وذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة اي من اسرة الضحية، أو الضحية أقل من 18 سنة “ قاصر” العقوبة تكون السجن من 7 لـ15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.

ويحمي القانون بتجريم هتك العرض في جميع صوره، الحرية الجنسية للمجني عليه، وهى جريمة تمس بعرض المجني عليه، وحصانة جسمه وحريته الجنسية، والمساس بهذه الأمور واضحًا حين يرتكب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أو برضاء المجني عليه بالفعل دون استعمال قوة أو تهديد إذا لم يكن للرضاء قيمة قانونية بسبب صغر سن المجني عليه، أو لأي سبب آخر.