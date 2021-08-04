7 محاضر إشغال طريق وإزالة 10 تعديات في «العدوة» بالمنيا

قاد اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتي أقرها مجلس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بشوارع المدينة، حيث تم المرور على المقاهي والورش والكافيهات ومواقف سيارات الأجرة وأسفرت عن ضبط وتحرير 7 محاضر إشغال طريق وتنفيذ 10 إزالة إدارية.

رافق رئيس المركز والمدينة خلال الحملة عاكف عبد السلام، مدير التفتيش الإداري وهشام عمر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفانية، وقسم الإشغالات، وتم المرور على المقاهي والكافيهات ومواقف الأجرة والشوارع بالمدينة أسفرت عن رصد بعض المخالفات وتحصيل 4 غرامة لعدم ارتداء الكمامة في المواصلات الجماعية وتحرير 7 محاضر إشغال طريق وتنفيذ 10 إزالات إدارية، وتم رفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن المرور والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ومواقف الاجرة والركاب بضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها ارتداء الكمامة والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للورش والمحلات التجارية والحدائق والمتنزهات بجانب رفع جميع حالات اشغال الطريق بشوارع المدينة.

وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم التعدي على الطرق والشوارع العامة، وأنه سيتم عمل حملات مستمرة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إشغال الطرق والشوارع العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات وعدم الالتزام بمواعيد الغلق أو عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون تجاه أي مخالفة أو إشغال الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات