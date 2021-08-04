اليوم.. محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب فى حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.



كشف امر الإحالة أن المتهم محمد .ع وشهرته كابتن ألو ٣٠ سنة مدرب كرة قدم مقيم في بلوك ٩ المشروع الأمريكي في حلوان في غضون شهر مارس ٢٠٢٠ بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دعاه للامتثال لاوامر المتهم بالتوجه الي مسكنه.

واوضح امر الإحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين بأنه اشهر في وجهه سلاحا ابيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه الى أمره كافا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

كما أشار امر الإحالة بان المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بان قام بتسجيل والتقاط مقاطع مصورة له حال قيامه بارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه حيث هدده بإفشاء المقاطع موضع آلاتهام السابق وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب حضور المجني عليه الى لمسكنه .

شهادة الشهود

شهد المجني عليه عبدالله .م ١٤ سنه طالب مقيم في حلوان انه منذ بداية عام ٢٠٢٠ ونظرا لتفوقه في رياضة كرة القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية حيث يعمل الأخير فيه مدربا واعتاد التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهم وفي احدى الأيام طلب منه المتهم الحضور الي مسكنه حتى يقوم بتسليمه مبلغ مالي وهاتفا محمول على سبيل المكافاة نظرا بتغلبهم على احدى الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول الي شقته السكنيه فوجئ بالمتهم مشهرا في وجهه سلاح ابيضا سكين مهددا إياه به وطلب منه خلع ملابسه والدخول الي غرفة النوم فامتثل الي أمره وحال الي ذلك فقام المتهم بملامسة مواضع حساسه من جسده وتلاحظ له قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.

واضاف المجني عليه انه في اليوم التالي وحال مباشرته التدريب فوجئ بالمتهم يقوم بالتلويح له بهاتفه المحمول وطلب منه التوجه الي مسكنه والا سيقوم بإفشاء المقطع المصور لوالده فامتثل المجني عليه الي أمره فقام المتهم بالتعدي عليه جنسياً .