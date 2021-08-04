اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس

قالت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا نيكولا ستورجون، إن بلادها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس، وفقا لفرانس برس.

وأضافت خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء البرلمان الاسكتلندى: "يمكنني أن أؤكد أنه اعتبارا من يوم الاثنين (9 أغسطس) سنتجاوز مستوى الصفر الحالي من القيود.

وذكرت أن الحديث يدور عن إلغاء معظم القيود القانونية المتبقية - أولا وقبل كل شيء، على المسافة الاجتماعية بين الأفراد، والقيود المفروضة على عدد المشاركين في الاجتماعات واللقاءات العامة.

ووفقا لها، سيتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.

وتوصي السلطات الاسكتلندية، في ذات الوقت، بالحفاظ على المسافة الفاصلة في القاعات والأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت الوزيرة الأولى إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بلغ ذروته في أوائل يوليو، حيث بلغ 425 إصابة لكل 100 ألف نسمة، والآن انخفض بمقدار الثلثين - إلى 144 حالة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 199.19 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين

وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و399988.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 612267 35307568

الهند 425195 31726507

البرازيل 557223 19953501

روسيا 327315 6312185

فرنسا 111967 6151803

المملكة المتحدة 129743 5902354

تركيا 51519 5770833

الأرجنتين 106046 4947030

كولومبيا 121216 4801050

إسبانيا 81643 4502983

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭22‬- العراق ‭18865‬ ‭1660371‬

36 ‬‬‬‬- الأردن ‭10071‬ ‭773657‬

40 - الإمارات ‭1960‬ ‭685462‬

‭42‬ - المغرب ‭9885‬ ‭633923‬

‭44‬ ‬- تونس 20226 596775

46- ‭ ‬لبنان 7912 ‭563124‬

47 - السعودية ‭8270‬ ‭528952‬