الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس

اسكتلندا
اسكتلندا

قالت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا نيكولا ستورجون، إن بلادها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس، وفقا لفرانس برس.

وأضافت خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء البرلمان الاسكتلندى: "يمكنني أن أؤكد أنه اعتبارا من يوم الاثنين (9 أغسطس) سنتجاوز مستوى الصفر الحالي من القيود.

وذكرت أن الحديث يدور عن إلغاء معظم القيود القانونية المتبقية - أولا وقبل كل شيء، على المسافة الاجتماعية بين الأفراد، والقيود المفروضة على عدد المشاركين في الاجتماعات واللقاءات العامة.

ووفقا لها، سيتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.

وتوصي السلطات الاسكتلندية، في ذات الوقت، بالحفاظ على المسافة الفاصلة في القاعات والأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت الوزيرة الأولى إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بلغ ذروته في أوائل يوليو، حيث بلغ 425 إصابة لكل 100 ألف نسمة، والآن انخفض بمقدار الثلثين - إلى 144 حالة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 199.19 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين
وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و399988.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 612267 35307568
الهند 425195 31726507
البرازيل 557223 19953501
روسيا 327315 6312185
فرنسا 111967 6151803
المملكة المتحدة 129743 5902354
تركيا 51519 5770833
الأرجنتين 106046 4947030
كولومبيا 121216 4801050
إسبانيا 81643 4502983

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭22‬- العراق ‭18865‬ ‭1660371‬
36 ‬‬‬‬- الأردن ‭10071‬ ‭773657‬
40 - الإمارات ‭1960‬ ‭685462‬
‭42‬ - المغرب ‭9885‬ ‭633923‬
‭44‬ ‬- تونس 20226 596775
46- ‭ ‬لبنان 7912 ‭563124‬
47 - السعودية ‭8270‬ ‭528952‬

 

اسكتلندا نيكولا ستورجون فرانس برس البرلمان الاسكتلندى المسافة الاجتماعية المشاركين اللقاءات العامة كولومبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

الباز يكشف سبب حساسية المواطنين من الاقتراب من «رغيف العيش»

الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

حريق هائل داخل مضرب للأرز ومصنع للمقرمشات بالطريق الزراعى بالبحيرة

تفجير حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس بدمشق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترفض فتح سلوفاكيا معهد ثقافى بالقدس المحتلة