الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

جرينلاند تفقد جليدا في يوم واحد يكفي لتغطية فلوريدا في بوصتين من الماء!

جرينلاند تفقد جليدا فى يوم واحد يكفى لتغطية فلوريدا في بوصتين من الماء!

جرينلاند
جرينلاند

قال مسؤولون إن الغطاء الجليدي في جرينلاند فقد 8.5 مليار طن من الكتلة السطحية في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو ما يكفي من الجليد لغمر فلوريدا في بوصتين من الماء.

و حسبما أفاد موقع “ديلي ميل” كان الذوبان الشديد الذي حدث في 27 يوليو بسبب موجات الحر في شمال غرينلاند التي رفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 68 درجة فهرنهايت - ضعف متوسط ​​درجة الحرارة في الصيف، وفقا للمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية.

وفي حين أن هذا الحجم كان أقل من الرقم القياسي لذوبان الجليد في يوم واحد في عام 2019، والذي كان 12.5 مليار طن، غطى حدث الأسبوع الماضي مساحة أكبر.

وقدر العلماء أن الذوبان من الغطاء الجليدي في غرينلاند تسبب في حوالي 25% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي شوهد خلال العقود القليلة الماضية.

وإذا ذاب كل جليد جرينلاند، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بمقدار 20 قدما أخرى - لكن من غير المتوقع أن يحدث هذا في أي وقت قريب.

ويمكن لأحداث الذوبان أن تخلق حلقات تغذية مرتدة تؤدي إلى مزيد من الاحترار والذوبان في غرينلاند، وفقا لماركو تيديسكو، عالم المناخ في جامعة كولومبيا.

وقال تيديسكو، أستاذ الأبحاث في مرصد "لامونت دوهرتي الأرضي" بجامعة كولومبيا، لرويترز: "إنها تضع غرينلاند حقا لتكون أكثر عرضة لبقية موسم الذوبان''.

وتعد صفيحة جرينلاند الجليدية ثاني أكبر كتلة من جليد المياه العذبة على هذا الكوكب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع (695000 ميل مربع)، وتحتل المرتبة الثانية بعد القارة القطبية الجنوبية.

وبدأ ذوبان الصفائح الجليدية في عام 1990 وتسارع منذ عام 2000.

ويقول الباحثون في Polar Portal إن فقدان الكتلة في السنوات الأخيرة أكبر بأربعة أضعاف مما كان عليه قبل عام 2000.

ويبدأ ذوبان جرينلاند عادة في يونيو ويستمر حتى أغسطس، لكن البيانات تظهر أن الجزيرة فقدت أكثر من 100 مليار طن من الجليد منذ يونيو.

ماء تفقد واحد ألم يوم فقد فلوريدا فلوريد جرينلاند لتغطية الماء يكفي

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