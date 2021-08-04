الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصفة ترابية تجتاح أسوان فى الساعات الأولى من الصباح (صور)

عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان

تعرضت مدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لعاصفة ترابية، وطقس حار وغير مستقر، ومازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.

وشهدت مدينة أسوان، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، ارتفاعًا في درجة الحرارة، وطقسًا حارًا مشمسًا، حيث سطعت الشمس كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكلاً كبير.

كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة، حيث أن ارتفاع درجه حرارة الطقس لم يوجد له أي تأثيرًا، و جميع الأمور تسير على ما يرام.

من جهة أخرى، انقطعت مياه الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش بمدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ولمدة 10 ساعات، وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

وسيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية بقرية أبو الريش وهي: (العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب و الشيخ علي غرب)، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١، وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، مساء أمس الثلاثاء، أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها، لذا سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، المواطنين القاطنين بالمناطق التي تم ذكرها، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه، مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لامدادهم بمياه الشرب مجاناً.
 

عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان
أسوان درجات الحرارة طقس حار عاصفة ترابية اليوم الأربعاء الطقس السماء غير صافية

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