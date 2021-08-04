الشرطة السعودية تقبض على مواطن مصاب بكورونا يتجول فى أحد المتاجر

أعلن النقيب طارق النصار المتحدث باسم شرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي، وتوثيق ذلك ونشره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجهات الأمنية بمنطقة هائل تمكنت من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد متحدث شرطة منطقة حائل أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، تشمل فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معاً.

وأضاف أنه عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن السعودية ومنع دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما.

من جانبه كشف تطبيق "توكلنا" بعض الأمور المتعلقة بظهور حالة "معفي" على المنصة السعودية.

وقال "توكلنا" إن حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح التطبيق السعودي أن المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة في السعودية.

وذكر "توكلنا" أنه يمكن لمستخدمي أنظمة "اندرويد" استعراض حالات "معفي" عبر التطبيق، فيما يمكن لمستخدمي iOS الخاص بهواتف "آبل" الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشر تطبيق توكلنا طريقة وخطوات وآلية قيام مواطني مجلس تعاون دول الخليج العربي وزائري السعودية في التسجيل بالتطبيق.