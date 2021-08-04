الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: إطلاق سراح أحد قادة هجوم طالبان فى أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الحكومة الأفغانية أطلقت سراح نحو 5 آلاف من أسرى "طالبان" بضغط من واشنطن العام الماضي، أحدهم يقود هجوما ضدها بولاية هلمند الآن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغان وغربيين قولهم، إن القائد مولوي طالب الذي يقود حاليا هجوم "طالبان" على مدينة لشكر كاه الاستراتيجية في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، واحد من آلاف الأسرى الذين ضغطت واشنطن لإطلاق سراحهم من أجل تفعيل عملية السلام في أفغانستان.

وكان الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة بين الحكومة و"طالبان" العام الماضي، قد تعهدوا بعدم المشاركة في الأعمال القتالية، لكن معظمهم عاد إلى ميدان القتال، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان.

ويشير المسؤولون الأفغان إلى أن طالب يقود المئات من عناصر "طالبان" الذين شنوا هجوما على لشكر كاه منذ الأسبوع الماضي، وحاولوا السيطرة على السجن المحلي لإطلاق سراح مزيد من أنصارهم.

وأضافوا أن القتال في المنطقة مستمر، حيث تمكنت القوات الأفغانية من صد الهجوم ليلة الاثنين باسناد جوي من القوات الأمريكية التي قصفت مواقع "طالبان".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية  عن قضاء القوات الحكومية الأفغانية على نحو 375 عنصرا من "طالبان" وإصابة 193 آخرين في مختلف أنحاء البلاد خلال اليوم الأخير.

وعلى صعيد آخر، طلبت وزارة المالية الأفغانية، في مذكرة رسمية، من جميع الوزارات وقف أو تعليق مشاريعها التنموية بسبب انخفاض الإيرادات الوطنية.

وطلبت المذكرة أيضًا من الهيئات الحكومية إلغاء جميع العقود الجديدة، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعلان عن انخفاض في حجم الإيرادات الوطنية بسبب سيطرة طالبان على ستة موانئ جافة في أفغانستان.

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