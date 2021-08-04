هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب ساحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل اليابان، وشعرت بها طوكيو المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند حوالي الساعة 5:30 فجر الأربعاء حسب التوقيت المحلي على بعد 120 كيلومترا قبالة ساحل هاساكي، و128 كيلومترا شرقي العاصمة طوكيو.

وأشارت إلى أن هزات طفيفة أخرى أعقبت الهزة الأولية.

وأفاد العديد من الصحفيين الذين يغطون الألعاب الأولمبية بأنهم شعروا بالهزة بطوكيو.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كم شمال غربي بلدة مرغاب بشرق طاجيكستان في جبال بامير وعلى عمق 96 كم.

ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.