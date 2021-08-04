الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: على حاكم نيويورك أن يستقيل

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يجب أن يستقيل"، مضيفا أنه لم يتحدث مع كوومو يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أندرو كوومو لتقديم استقالته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت بيلوسي: "في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو".

وأضافت: "كالعادة، أثني على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن. واعترافا بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله، أدعو الحاكم إلى الاستقالة"

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المدعية ليتيسيا جيمس أن التحقيق أظهر أن أندرو كوومو متورط في تحركات جنسية غير مرغوب فيها تجاه ما لا يقل عن 11 إمرأة ممن عملن في مكتبه.

من جهته، رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، وتم الإعلان عن نتائجه أمس الثلاثاء.

وقال: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف، أن "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه" في التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستبدأ مراجعة بيئية جديدة لعقود إيجار النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء في بيان عن الإدارة الأمريكية، أن "المراجعة ستعالج أوجه القصور التي جرى تحديدها في تحليل أجريت أثناء إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب".

وتأتي الخطوة التي كانت "متوقعة" بعد شهرين من تعليق إدارة بايدن عقود الإيجار التسعة في المحمية الوطنية للحياة البرية القطبية في ألاسكا، لحين "إجراء تحليل بيئي".

وتعهد بايدن، أثناء حملته الانتخابية بحماية المنطقة البكر التي تبلغ مساحتها 19.6 مليون فدان، وهي موطن للدببة القطبية والوعول ومجموعة كبيرة من الحيوانات البرية الأخرى والطيور المهاجرة.

الرئيس الامريكي الأمريكي رئيس يستقيل بايدن نيويورك الرئيس الأمريكي جو بايدن امر حاكم جو بايدن لرئيس الأمريكي حاكم نيويورك الامريكي جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

الباز يكشف سبب حساسية المواطنين من الاقتراب من «رغيف العيش»

حريق هائل داخل مضرب للأرز ومصنع للمقرمشات بالطريق الزراعى بالبحيرة

الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

إصابات في تصادم أتوبيس عمال بسيارة نقل بطريق «السويس - السخنة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترفض فتح سلوفاكيا معهد ثقافى بالقدس المحتلة