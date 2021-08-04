بايدن: على حاكم نيويورك أن يستقيل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يجب أن يستقيل"، مضيفا أنه لم يتحدث مع كوومو يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أندرو كوومو لتقديم استقالته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت بيلوسي: "في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو".

وأضافت: "كالعادة، أثني على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن. واعترافا بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله، أدعو الحاكم إلى الاستقالة"

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المدعية ليتيسيا جيمس أن التحقيق أظهر أن أندرو كوومو متورط في تحركات جنسية غير مرغوب فيها تجاه ما لا يقل عن 11 إمرأة ممن عملن في مكتبه.

من جهته، رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، وتم الإعلان عن نتائجه أمس الثلاثاء.

وقال: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف، أن "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه" في التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستبدأ مراجعة بيئية جديدة لعقود إيجار النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء في بيان عن الإدارة الأمريكية، أن "المراجعة ستعالج أوجه القصور التي جرى تحديدها في تحليل أجريت أثناء إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب".

وتأتي الخطوة التي كانت "متوقعة" بعد شهرين من تعليق إدارة بايدن عقود الإيجار التسعة في المحمية الوطنية للحياة البرية القطبية في ألاسكا، لحين "إجراء تحليل بيئي".

وتعهد بايدن، أثناء حملته الانتخابية بحماية المنطقة البكر التي تبلغ مساحتها 19.6 مليون فدان، وهي موطن للدببة القطبية والوعول ومجموعة كبيرة من الحيوانات البرية الأخرى والطيور المهاجرة.