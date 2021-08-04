الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 5 مقاه ومصادرة 22 شيشة فى مركز السنطة بالغربية

تشميع مقاهى
تشميع مقاهى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بقيادة أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 22 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة. 

وقال أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 22 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة.

كما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أمس الثلاثاء، أنه تم غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس مركز ومدينة قطور بقيادة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاهٍ بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة 24 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مؤكدًا علي استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من فيروس  كورونا المستجد.

 

وشدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية نائب محافظ الغربية الاجراءات الاحترازية غلق لمخالفة الإجراءات الإحترازية مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة صحاب المحلات والمقاهي والورش مخالفة الإجراءات الأحترازية إجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

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