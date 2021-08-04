ننشر أسماء 21 مصابًا إثر حادث تصادم أتوبيس كليوباترا بطريق العين السخنة

قال مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد إن أغلب مصابي حادث تصادم أتوبيس كليوباترا بسيارة نقل حالتهم مستقرة ويعانون من كدمات وسحجات بخلاف ثلاث حالات مازالت تحت الملاحظة.

وقال مصدر طبي لـ"الدستور" إن المصابين هم: محمد محمود علي 30 سنة، السويس التوفيقية، يعاني من كسر مضاعف باليد اليسرى، ومحمد عبد الباسط محمد 36 سنة السويس التوفيقية يعاني من جروح متفرقة بالجسم، ومحمود طه محمود 49 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وجروح متفرقة بالجسم، وغريب السيد إبراهيم 41 سنة السويس التوفيقية ويعاني من اشتباه نزيف بالمخ وجرح متهتك بالعين اليسري والرأس، وغريب محمد عبدالعال 43 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وإسماعيل السعيد إسماعيل 48 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد عويضة أحمد 54 سنة السويس التوفيقية يعاني من اشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمد حسن صبحي 32 سنة السويس التوفيقية يعاني من اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وناصر فتحي عبدالسلام 40 سنة يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وتامر ضاحي سليم 43 سنة يعاني من اشتباه نزيف بالبطن، وفرج نور الدين عبدالفتاح 33 سنة السويس التوفيقية، ومحمد إمام إمام 39 سنة السويس فيصل يعاني من

سحجات وكدمات بالجسم، وعمرو أحمد علي 49 سنة السويس الصباح.

كما أصيب تامر بدوي حنا 41 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، ومحمود محمد محمود 33 سنة السويس التوفيقية يعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيمن والأيسر، ومحمود غريب محمود 34 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وأشرف السيد عباس 53 سنة السويس الصباح يعاني من اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعمرو محمد منصور 33 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد رمضان عبد الحفيظ 33 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وسيد علي أبوالحمد 33 سنة السويس التوفيقية يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وإبراهيم السيد إبراهيم 41 سنة يعاني من اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

وكان طريق السويس العين السخنة قد شهد في الدقائق الأولى من اليوم حادث تصادم أتوبيس عمال شركة كليوباترا بسيارة نقل، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.