«اقتصادية النواب»: سنتعاون مع الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن رغيف الخبز

أشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب طارق حسانين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر رغيف الخبز، مؤكدا أن تحريك سعر الخبز سيساهم في تقديم منتج أفضل للمصريين.

وقال النائب حسانين، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي وضع يده على الجرح وخصوصا رغيف الخبز، مؤكدا أن القرار تأخر كثيرا في الحكومات السابقة مما أثر على جودة رغيف الخبز المدعم وجعل المواطن يتجه إلى الرغيف السياحي واستفادت جهات أخرى بالدعم المقدم في هذا الخبز.

وأضاف أن القرار سيعود بالنفع على جودة رغيف الخبز المدعم حيث سيتم تحديد العديد من الإجراءات بناء على تغيير سعره الحالي، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستكون خطوة بخطوة مع الحكومة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وكذلك المحافظة على حق المواطن في تقديم خدمة جيدة.

وكشف النائب حسانين والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ستجتمع غدا /الأربعاء/ لمناقشة توجيهات الرئيس وكيف يمكن المساهمة في تحقيق المعادلة الناجعة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وخصوصا حينما يتعلق الأمر برغيف الخبز.

وأوضح أن الاجتماعات ستستمر بين كافة الأطراف الداخلة في هذا المنتج لأنه يتعلق بحياة الشعب المصري، مؤكدا أنه لا توجد قرارات عشوائية والأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الفعلية ومناقشة السعر الجديد بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج.

ونوه إلى أن تكلفة رغيف الخبز المدعم تصل إلى 65 قرشا في حين يباع للمواطن بـ5 قروش وهذا أمر غير عادل واستمر فترة طويلة ولم يتم تحريك هذا السعر، مشددا على ضرورة توفير العدالة في كل شيء من خلال التكلفة والبيع ومع الوضع في الاعتبار الدعم الذي تقدمه الدولة.

ولفت حسانين إلى أن مدينة "سايلو فودز" إنجاز حقيقي يضاف لقدرة الدولة في مجال الصناعات الغذائية، وتوجهها بقوة نحو توفير سبل الأمن الغذائي الذي يعد أساس الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يهدف منذ اليوم الأول للحكم إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهذا ما يحدث بالفعل وخصوصا في السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر، موضحا أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قريبا.

وتابع حسانين القول: "المدينة تمثل نموذجا صناعيا متكاملا حيث تضمنت إنشاء مصنع للبسكوت ومصنع للمكرونة ومصنع للمخبوزات، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة قمح بطاقة تخزينية 70 ألف طن وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق إلى المصانع الثلاثة" وهذا إنجاز جديد للرئيس السيسي صاحب التنمية الحقيقية في تاريخ مصر المعاصر.