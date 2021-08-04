الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب و3 أطفال من أسرة واحدة غرقًا فى مطروح

غريق
غريق

لقى شاب و3 أطفال مصرعهم من أسرة واحدة غرقا في فرع 23 بترعة الشيخ زايد في منطقة العميد بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح، وتم عليى الفور نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي. 

واستقبل مستشفى الحمام المركزي بخيت عبد النبي السيد، 38 سنة، وفرح بخيت عبد النبى 11 سنة، وأحمد بخيت عبد النبى 8 سنوات، وسيف محسن عبدالنبي 10 سنوات"، جثث هامدة وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمون في قرية العميد بمدينة الحمام.

وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين في مستشفيى الحمام المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة حيث تحرر المحضر اللازم. 

وكان أصيب اليوم 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الطريق الدولي بالكيلو 35، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "مريم كرم عبدالمطلب ٣٥سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، معاذ محمد سعد ١٦سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى واشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم، وخديجة إبراهيم سعيد ١٢سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم". 
 
كما أصيبت عبير سعيد شعبان ٨ سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمد إبراهيم سعيد ٨ سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وبراء محمد سعيد ٨ سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومنيرة محمد صالح ٦٦ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من الجيزة. 

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 
 

 

مدينة الحمام مستشفي الحمام المركزي ٣ اطفال جثة هامدة مصرع شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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