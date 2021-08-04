21 مصابا نتيجة تصادم أتوبيس «كليوباترا» بسيارة نقل على طريق «السويس- السخنة»

استقبل مستشفى السويس العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 21 مصابًا، نتيجة تصادم أتوبيس عمال شركة كليوباترا بسيارة نقل بطريق السويس العين السخنة.

وشهد طريق السويس العين السخنة حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بمنطقة ميدان الأدبية، وانتقل رئيس هيئة الأسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي، على رأس سيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

وقال رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، الدكتور محمد طنطاوي، إن 15 سيارة إسعاف مجهزة انتقلت لموقع حادث تصادم أتوبيس كليوباترا بسيارة نقل بطريق السويس العين السخنة.

وأضاف «طنطاوي»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن طاقم الإسعاف يتعامل مع الحالات المصابة خلال الفترة الزمنية التي تنقلهم لمستشفى السويس العام.

وتلقى مدير أمن السويس لواء محمد الألفي إخطارًا يفيد بحادث تصادم منتصف ليلة اليوم بين أتوبيس عمال مصنع كليوباترا وسيارة نقل، مما أدى لوقوع إصابات.

وكلف لواء عبد الرحمن هريدي، حكمدار السويس، ضباط قسم شرطة السويس بالتوجه لمستشفى السويس العام لاستقبال الحالات، وتحرير محضر بالواقعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، أطباء وطاقم التمريض بمستشفى السويس العام برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين والتعامل معهم بشكل سريع.

وأكد مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد، أنه قد تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال مصابي الحادث.

وكان ميدان الأدبية بطريق السويس العين السخنة قد شهد منتصف ليل الثلاثاء حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ينقل عمال مصنع كليوباترا.