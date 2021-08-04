الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: مستعدون للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الوفد الأمريكي للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي: "نحن على استعداد للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي".

وأضاف: "من الواضح أنه على المسؤولين الإيرانيين والحكومة الإيرانية أن يتخذوا قرارا ضمن نظامهم بشأن النهج الذي يريدون اتباعه".

وعلى صعيد آخر، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن توصيف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف "غير دقيق"، في ما يتعلق بـ24 دبلوماسيا روسيا أوشكت صلاحية تأشيراتهم على الانتهاء.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله: إن "الدبلوماسيين الروس يمكنهم التقدم بطلبات تمديد تأشيراتهم على أن تتم مراجعة الطلبات كل حالة على حدة".

وفي وقت سابق من اليوم صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، بأن  السلطات الأمريكية سلمت للجانب الروسي قائمة من 24 دبلوماسيًا روسيًا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر المقبل، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم.

وقال السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، في تصريحات لمجلة ناشونال إنتريست الأمريكية تم نشرها على صفحة البعثة الروسية في "فيسبوك": "تلقينا قائمة من 24 دبلوماسيًا يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021".

أشار أنتونوف إلى أن معظم هؤلاء الدبلوماسيين سيغادرون الولايات المتحدة بدون استبدالهم بدبلوماسيين آخرين، "لأن واشنطن أقدمت على تشديد إجراءات إصدار التأشيرات بصورة مفاجئة"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

يشار إلى أنه قبل أسبوع أعلن السفير أنتونوف أن روسيا تعتمد في حوارها مع الولايات المتحدة على نتائج لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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