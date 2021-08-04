الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتقال بؤرة كورونا فى جنوب أفريقيا إلى كيب تاون

كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا

تحولت بؤرة موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا مدفوعة بسلالة دلتا شديدة العدوى من المركز الاقتصادي جوتينج إلى كيب تاون وأقليم كيب الغربية المحيطة بها، حيث تواجه المستشفيات خطر عدم القدرة على التعامل مع حالات الإصابة.
 

وسجل إقليم كيب الغربى أكثر من 38 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينما كان هناك أقل من 25 ألف حالة في ساعة متأخرة ليلة أمس الاثنين في جوتينج ، التي تشمل جوهانسبرج وبريتوريا،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
 وهناك ما يقرب من 3700 مريض بالفيروس في المستشفيات في المنطقة الساحلية ، من بينهم 708 في العناية المركزة.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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