الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

15 سيارة إسعاف للتعامل مع مصابى تصادم أتوبيس كليوباترا

تصادم أتوبيس بسيارة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة

قال رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي، إن 15 سيارة إسعاف مجهزة انتقلت لموقع حادث تصادم أتوبيس كليوباترا بسيارة نقل بطريق السويس - العين السخنة.

وأضاف طنطاوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن طاقم الإسعاف يتعامل مع الحالات المصابة خلال الفترة الزمنية التي تنقلهم لمستشفى السويس العام.

وكان ميدان الأدبية بطريق السويس - العين السخنة قد شهد منتصف ليل الثلاثاء حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ينقل عمال مصنع كليوباترا.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد برفع حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال مصابي الحادث.

تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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