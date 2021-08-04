إصابات في تصادم أتوبيس عمال بسيارة نقل بطريق «السويس - السخنة»

شهد طريق السويس - العين السخنة، مساء الثلاثاء، تصادم بين حافلة عمال وسيارة نقل بمنطقة ميدان الأدبية.

على الفور، انتقل الدكتور محمد طنطاوي، رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، على رأس عدد من سيارات الإسعاف المجهزة؛ للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا يفيد بحادث تصادم منتصف اليوم بين حافلة عمال مصنع كليوباترا وسيارة نقل ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما كلف اللواء عبد الرحمن هريدي، حكمدار السويس، ضباط قسم شرطة السويس بالتوجه لمستشفى السويس العام لاستقبال الحالات وتحرير محضر بالواقعة.

وشدد الدكتور اسماعيل الحفناوى، وكيل صحة السويس، أطباء وطاقم التمريض بمستشفى السويس العام برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين والتعامل معهم بشكل فوري.

تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة

تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة

تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة

تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السويس - السخنة