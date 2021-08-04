«برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ»: الغذاء أمن قومى والحماية الاجتماعية واجب وطنى

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الغذاء يعتبر أمن قومي، جاء ذلك تعقيبًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

ودعا «سامي»، لضرورة تبني الدولة لمفهوم الصناعات الاستراتيجية عند قيامها بمشاركة القطاع الخاص في التنمية، مضيفًا أنه ليس لديه مانع تمامًا في وضع رؤية لتشكيل قطاع عام جديد تشارك فيه الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون هو القاطرة الاقتصادية في هذه المرحلة المؤقتة القادمة، لكن لا يجب أن يؤثر ذلك على مقدرات القطاع الخاص وقدرته علي المنافسة، مشيدًا بدخول الدولة في إنشاء الصوامع مثلًا كصناعة استراتيجية تدعم الأمن الغذائي.

وتعقيبًا على قرار زيادة سعر رغيف الخبز، قال «سامي»: «إن القرار بحاجة لإعادة نظر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بدون الدخول في مزايدات سياسية، كما يجب أن تكون الطبقات محدودة الدخل والطبقات تحت خط الفقر محل نظر دائم للدولة في قراراتها»، متابعًا: «وأقر بوجود غير مستحقين لدعم رغيف الخبز».

وأضاف «سامي»: «إن 71 مليون نسمة بالفعل لا يحتاجون لدعم رغيف الخيز، كما أن منظومة التموين بها هدر كبير يمكن لو تم السيطرة عليه أن تقل فاتورة الدعم بشكل كبير».

وتابع: «يجب أن نكون على بينة من أن بعض الأسر تعتمد على رغيف الخبز كوجبة أساسية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مع مراعاة أن الدولة قامت بتخفيض الدعم على معظم السلع ولم يتبقي إلا سلع قليلة تدعمها الدولة، فضلًا عن دعم برنامج تكافل وكرامة»، مشيرًا إلى أن التخلي عن الدعم بشكل كامل أو استبعاده نهائيًا سيؤثر سلبًا على محدودى الدخل والطبقات الفقيرة.

وأكد أن الدولة لا يجب أن تتخلى عن الحماية الاجتماعية أبدًا، ولم تستطع حتي الدول الرأسمالية فعل ذلك، ولكني مع استبعاد من هم ليسوا في حاجة للدعم وفرض حوكمة شديدة على ذلك الأمر.