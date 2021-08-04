زعيم الأغلبية البرلمانية: أداء القيادة السياسية أسطورى

تحدث النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ" لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتأتي الندوة في ضوء اللقاءات التي يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد زعيم الأغلبية، أنه كان يحرص طوال الفترة الماضية بكل الندوات التي تعقد بالحزب على تقديمها، ولكنه من الصعب عليه أن يقدم ندوة اليوم، حيث تقوم الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب بهذه المهمة، حيث ندوة اليوم بها العديد من القيادات والقامات الكبيرة والتي يتعامل معها بشكل يومي ويقدر حجمها وأدائها المختلف، ومن ثم مهما قلت لن أستطيع أن أوفيهم حقهم.

وتطرق زعيم الأغلبية فى حديثه بشأن موضوع الندوة، مؤكدًا على أن مجلسي النواب والشيوخ، كان أمامهم بدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ، والفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، عدد من التحديات، منها أنه كيف يستطيع المجلسين أن يجاريا القيادة السياسية في أدائها من أجل المواطن وتحقيق الحياة الكريمة له، خاصة أن الأداء للقيادة السياسية لا أحد يختلف عليه في أنه أسطوري بكافة مناحي الحياة، وكان على البرلمان بغرفتيه أن يسارع في تطوير البيئة التشريعية لمصر بما يخدم المواطن، خاصة أن الجميع يعلن أن بيئة مصر التشريعية معقدة للغاية، وهو ما تم العمل بشأنه بتطوير البيئة التشريعية.

التحدي الثاني بحسب زعيم الأغلبية قال:" كان متمثل في أنه كيف نحصل كممثلين للشعب على حالة من الرضا من جانب المواطنين "، مؤكدًا على أن هذا التحدث كان معادلة صعبة، ولكن المجلسين نجحوا في ذلك، في ضوء العديد من الطموحات الكبيرة للمواطنين، وهذا حقهم، وبالتالي كان هناك جهد كبير مبذول من أجل مواجهة هذا التحدي، مؤكدًا على أن السبب الرئيسي في هذا النجاح هو ممثل الحكومة المستشار علاء فؤاد، لتعاونه الكبير مع جميع نواب البرلمان بمختلف الطيف السياسي.

ولفت زعيم الأغلبية إلى أن التحدي الثالث كان متمثل في القدرة على المساهمة بشكل مستمر في رفع الأعباء المالية في التشريعات المقدمة والمنظورة أمام البرلمان، وهو ما حدث بالفعل، وكانت الحكومة تتجاوب بشكل كبير، مؤكدًا على أن مواجهة هذه التحديات والنجاح فيها كان بسبب تعاون الحكومة، وممثلها المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الذي نجح في صناعة الثقة بن السلطة التشريعية والتنفيذية.