سلوى بكر: البيان الصادر عن رئيس الاتحاد لا يعبر عن الكتاب

رفضت الكاتبة سلوى بكر ما ورد في البيان الصادر عن رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي، والذي طالب من خلاله بسحب الثقة من وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم.

وأوضحت بكر أنها كانت نائب رئيس اتحاد الكتاب لفترة، مضيفة: "تركتهم قبل عامين وليس لي علاقة بالمجلس منذ تلك الفترة وربما من قبلها وذلك لأن أسلوب العمل لا يليق لا بالكتاب أو الأدباء والاتحاد ملف كبير جدا يحتاج أن يفتح من قبل المثقفين".

وأضافت بكر لـ "الدستور": "البيان أولا صادر عن غير ذي صفة، وزارة الثقافة جزء من السلطة التنفيذية ونحن دولة لها مؤسساتها ولها من يسائلون السلطة التنفيذية والمنوط بهذا الدور هو البرلمان".

ولفتت بكر إلى أن أي إنسان يستطيع أن ينتقد وزارة الثقافة وأداءها ووزيرة الثقافة أيضا: "لكن قد يكون هذا في مقال أو تصريح لكن أن يصدر في صورة بيان فهذا أمر مثير للسخرية".

وأعربت بكر عن دهشتها من تلخيص أداء وزارة الثقافة دائما في شخص الوزير أو الوزيرة: "هي ثقافة خاطئة ومشكلة في حياتنا العامة عموما، عندما ننتقد مؤسسة نوجه سهام النقد للمسؤول على رأس المؤسسة، لكن أداء المؤسسة يجب أن يوضح وأن يتم الإشارة إلى مناطق الخلل لكن أن يوجه النقد إلى شخص الوزيرة وهى في المقام الأول فنانة متعاونة مع كل الأطراف ومستنيرة جدا ومتفهمة وهذا ليس دفاعا عنها لكنها الحقيقة".

ورفضت بكر الكلام الوارد في البيان عن وزيرة الثقافة على وجه التحديد: "كلام غير مقبول وأنا أظن أن هذا البيان لا يمكن أن يكون معبرا عن اتحاد الكتاب أو نقابة الكتاب كما تم تسميتها مؤخرا".

وترى بكر أن هناك مشكلة في شرعية المجلس الحالي:"كان يجب أن تجرى انتخابات منذ فترة والتأجيل استنادا على حجة كورونا غير مقبول، لأن هناك العديد من النقابات أجرت انتخاباتها وفقا لإجراءات احترازية، وهى حجج واهية والاتحاد مشاكلة كبيرة وكثيرة وربما من وجهة نظري تبدأ من تعريف من هو عضو اتحاد الكتاب وكيف يتم التحاقة بالاتحاد".