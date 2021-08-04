الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وزير المجالس النيابية: التعاون بين الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ التزام دستورى

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية

حضر اليوم  المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الندوة التي أقامها حزب مستقبل وطن بمقر الحزب بالتجمع الخامس بعنوان "إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن"، وذلك بدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب "مستقبل وطن"، والذي ترأس الندوه وبحضور كل من  المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمهندس محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نصبو لتحقيقه، وأن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ الموقرين من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في المؤتمر، أن التعاون بين الحكومة والمجلسين هو التزام دستوري تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه، وقد أثمر ذلك بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليقا بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة وأساسها الديمقراطي وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيسعبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله.

كما أضاف أن الإنجازات التي قدمها المجلس والتي شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته.

وفي نهاية الندوة أعرب سيادته عن بالغ شكره وتقديره للحزب والقائمين عليه على التنظيم الرائع.

حزب مستقبل وطن وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد مجلس النواب مجلس الشيوخ

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