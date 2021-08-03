بحضور رئيس «الشيوخ» ووكيلي «النواب».. «مستقبل وطن» ينظم ندوة «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ»

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، ندوة حزب مستقبل وطن "إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

يأتي ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

وتولت الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إدارة اللقاء، حيث قامت بالترحيب والحضور، والتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التى توضح الصورة للرأي العام عن ما يتم من جهود بغرفتي البرلمان.

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي أعلن رئيس المجلس فض دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعلن فيه حصاد جهود المجلس، حيث وصل عدد الجلسات إلى 21 جلسة برلمانية بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين، بلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول، 21 مشروعا، وهي: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية كما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعا بلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل. بلغ عدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

وعلى مستوى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فض أيضا دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني خلال شهر يوليو، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا والجلسات العامة امتدت لـ278 ساعة وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلب باللجان النوعية، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة.

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ

ندوة إنجازات مجلسي النواب والشيوخ