الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يتخطى عمرو دياب وأنغام بأغنية «الملوك»

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر الفنان أحمد سعد نسب الاستماع في مصر بموقع "أنغامي" عن شهر يوليو بأغنية "الملوك" متفوقًا على كل من الفنانة أنغام التي طرحت خلال يوليو أغنية “برضه بتوحشني” مع وائل كافوري، وجاءت في المرتبة الثانية، كما تفوق أيضًا على الهضبة عمرو دياب الذي جاء في المركز الرابع بأغنية "الدنيا بترقص"، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا ومهمًا للمطرب أحمد سعد. 

 

"أنغامي" تؤكد تفوق أحمد سعد على الهضبة وأنغام 

نشرت "أنغامي" عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يوليو، وجاءت المراكز الخمس الأولى في مصر كالآتي: المركز الأول أغنية الملوك والمركز الثاني برضه بتوحشني، والمركز الثالث حبيبتي لحسن شاكوش، والمركز الرابع الدنيا بترقص للهضبة عمرو دياب، وجاء المطرب محمود العسيلي في المركز الخامس بأغنية على خدك.

 

"الملوك" لأحمد سعد تصل 20 مليون مشاهدة 

يشار إلى أن أغنية "الملوك" لـ أحمد سعد وعنبة حققت نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي "انا مش شايف فيكم حد ... كل الناس عارفكوا على القد .. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم و الله بجد .. واقف وسط الكل اسد .. متربتش انى ابقى لئيم .. فالتنفيذ عندى الصواريخ .. انا عناب ياسطى المريخ .. وسط حروبى بضرب بوازيك .. وسط بلادى بكتبلى تاريخ".

 

أحمد سعد انغامي الهضبة عمرو دياب أنغام الملوك

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