حملة لرفع الإشغالات من شوارع بنى سويف ومتابعة قرارات الغلق

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، حملة بشوارع المدينة أسفرت عن رفع اشغالات متنوعة عبارة عن «كراسي- استاندات حديد- وتربيزات- موازين»، كما تم المرور والمتابعة لغلق المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الغلق بناء على قرارات مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مركزين «سنترين» للدروس الخصوصية وتشميعهما، لمخالفتهما لقرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال العديد من الإجراءات، منها مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والتشديد على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

كما أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة رفع تشونيات الدبش ومواد البناء التي سيتم استخدمها في عمل حائط ساند للطريق أسفل نزلة محور عدلي منصور اتجاه مركز ومدينة ناصر، مع التشديد على وضع علامات إرشادية حرصًا على سلامة السيارات المارة بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال توجهه لمركز و مدينة ناصر لمتابعة مشروعات حياة كريمة، حيث لاحظ تلك التشوينات المتراكمة بشكل غير لائق وعشوائي، ونزل من سيارته، حيث أبدى استياءه منها، موجهًا باتخاذ اللازم من خلال هيئة الطرق، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتنفيذ توجيهات المحافظ، وحرصًا على سلامة المواطنين القادمين في اتجاه هذه الوصلة من الطريق، بواسطة معدات الوحدة المحلية برفع جانب من التشوينات التي تعوق الحركة المرورية لحين قيام هيئة الطرق بعمل اللازم.