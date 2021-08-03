مجموعة الدكتور أسامة طه تحصد المركز الأول فى تحقيق أفضل النتائج بالكبسولة المبرمجة وجراحات السمنة عالميا

حققت مجموعة الدكتور أسامة طه لجراحات السمنة والتجميل، إنجازا جديدا يضاف الى إنجازاتها السابقة، حيث حصلت على المركز الأول لتحقيق أفضل نتائج على مستوى العالم فى الكبسولة المبرمجة وأفضل النتائج فى جراحات السمنة على مستوى الشرق الأوسط، ويأتى ذلك فى ظل تحمل المجموعة على عاتقها رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية لجراحات السمنة.

مجموعة الدكتور أسامة طه

وبدأت رحلة النجاح من اختيار جامعة هارفارد لمجموعة د. أسامة طه لتقديم حل الكبسولة المبرمجة فى مصر سبتمبر ٢٠١٩ لما تحتويه المجموعة من فريق عمل متكامل ووحدة مجهزة على أعلى مستوى، ولم تخذل المجموعة جامعة هارفارد و قامت بتطوير البروتوكول الخاص بالكبسولة المبرمجة لتحقق أعلى نتائج على مستوى العالم بناءً على شبكة بيانات الشركة، ونشر أول بحث علمى مصرى عن نتائج الكبسولة المبرمجة.

مجموعة الدكتور أسامة طه

ودفع هذا الإنجاز الكبير الشركة إلى تكريم المجموعة خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجراحات السمنة بدولة الإمارات الشقيقة، إذ اعتبرته المجموعة فخرا كبيرا لها خصوصا مع جود علم مصر على قمة إحصائيات الشركة بجوار إسم د. أسامة طه قبل العديد من مراكز السمنة فى أوروبا والشرق الأوسط،، فى مشهد يدعو للفخر لكل مصرى، كما أن هذا الإنجاز دفع الشركة إلى الإتفاق مع البروفيسور أسامة على تعميم البروتوكول الذى تم تطويره من خلال المجموعة ليستخدم فى مراكز السمنة على مستوى العالم.

مجموعة الدكتور أسامة طه

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور أسامة طه تسعى دائماً لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من حلول جراحية وغير جراحية بأفضل جودة لعلاج السمنة، وتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة قبل وبعد التدخل الجراحى أو الغير جراحى، ومتابعة المريض بشكل دوري وبصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة، وتتطلع المجموعة دائماً لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

مجموعة الدكتور أسامة طه

مجموعة الدكتور أسامة طه

مجموعة الدكتور أسامة طه

مجموعة الدكتور أسامة طه

مجموعة الدكتور أسامة طه