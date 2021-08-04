تعرف على موعد حفل تامر حسنى بالسعودية (تفاصيل)

تعاقد الفنان تامر حسني، مؤخرًا على تقديم حفل غنائي يوم 13 أغسطس المقبل في مدينة جدة بالسعودية، وذلك ضمن حفلات صيف جدة التي تقام في السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة ترك آل الشيخ.

وستقوم الجهة المنظمة للحفل بطرح التذاكر خلال أيام على المواقع الإلكترونية، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من محبي تامر في المملكة، خاصة أنه قدم مؤخرًا أكثر من حفل هناك ولاقي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وسيقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، على رأسها "صعبة" و"بحبك".

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرًا ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتخطت حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 10 أيام من وقت طرحها، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من الجمهور الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه، نظرًا لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر، حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور، وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.