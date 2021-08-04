الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على موعد حفل تامر حسنى بالسعودية (تفاصيل)

تامر حسني
تامر حسني

تعاقد الفنان تامر حسني، مؤخرًا على تقديم حفل غنائي يوم 13 أغسطس المقبل في مدينة جدة بالسعودية، وذلك ضمن حفلات صيف جدة التي تقام في السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة ترك آل الشيخ. 

وستقوم الجهة المنظمة للحفل بطرح التذاكر خلال أيام على المواقع الإلكترونية، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من محبي تامر في المملكة، خاصة أنه قدم مؤخرًا أكثر من حفل هناك ولاقي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وسيقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، على رأسها "صعبة" و"بحبك". 

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرًا ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتخطت حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 10 أيام من وقت طرحها، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من الجمهور الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه، نظرًا لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر، حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور، وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.

هيئة الترف تامر حسني حفلات السعودية ترك الشيخ ليالي صيف جدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

حريق هائل داخل مضرب للأرز ومصنع للمقرمشات بالطريق الزراعى بالبحيرة

إصابات في تصادم أتوبيس عمال بسيارة نقل بطريق «السويس - السخنة»

الباز يكشف سبب حساسية المواطنين من الاقتراب من «رغيف العيش»

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

21 مصابا نتيجة تصادم أتوبيس «كليوباترا» بسيارة نقل على طريق «السويس- السخنة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترفض فتح سلوفاكيا معهد ثقافى بالقدس المحتلة