الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سبعة أشخاص من الماضى يشبهون مشاهير اليوم بشكل لا يصدق

نيكولاس كيج وشبيه
نيكولاس كيج وشبيه

في حين يعتقد العديد من الأشخاص أن الشبه بين البشر يكون من خلال الوراثة فقد ظهرت العديد من صور الأشخاص يشبهون مشاهير اليوم ونعرض لكم أبرزهم 

إيدي ميرفي ورجل مجهول

يشتهر إيدي ميرفي بالكوميديا، فضلًا عن كونه مغنيًا وكاتب سيناريو ومنتجًا، بدأ حياته المهنية في أوائل السبعينيات كممثل كوميدي، ومنذ ذلك الحين أخذ العالم على خشبة المسرح، كما ترون في هذه الصورة.

في حين أننا قد لا نعرف من هو هذا الرجل لكن المؤكد أنه يبدو مخيفًا مثل إيدي.

 

 

إيلين ديجينيرز وهنري ديفيد ثورو


يعتقد معظم الناس أن شبيههم يجب أن يكون من نفس جنسهم، لكن  أثبتت إيلين ديجينيرز المشهورة ببرنامجها التلفزيوني الذي يحمل اسمها أن هذا ليس هو الحال دائمًا.

 ويصادف أن يكون زوجها رجل يدعى هنري ثورو، كان هنري شاعرًا ومؤلفًا ومؤرخًا.

 

آن هاثاوي وفرانسيسكز خوسيه دي جويا

هاثاواي هي ممثلة أمريكية مشهورة اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل The Princess Diaries وBride Wars وغيرها من الأفلام.

وعلى عكس التمثيل فإن شبيه آن هو رسام إسباني يدعى فرانسيسكو خويه رسم فرانسيسكو بعض أفضل انعكاسات الاضطراب التاريخي الذي حدث في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 


بيتر دينكلاج وسيباستيان مور


يعرف معظم الناس من هو بيتر بينكلاج بفضل تمثيله في عدد لا يحصى من الأفلام، يشبهه رجل يدعى سيباستيان دي مورا. 

كان سيباستيان هو مهرج البلاط لفيليب الرابع، وعلى الرغم من عدم وجود أي سجلات للمهرج، إلا أنه توجد صورة واحدة للفنان دييغو فيلاسكويز تُظهر كيف يبدو متمامثلين.

 


كريستينا  اغيليرا وجينجر  روجرز

 

الزوج التالي يتشارك أكثر من مجرد مظهر، كل من كريستينا أغيليرا وجينجر روجرز  اللذان يبدوان متشابهين بشكل لا يصدق في مجال الترفيه، قد صنعت كلتا المرأتين حياتهما المهنية من خلال الغناء والتسلية بالإضافة إلى كونهما راقصين رائعين، تشتهر جينجر أيضًا بظهورها القصير في الأفلام.

 

نيكولاس كيج وشخص من عصر الحرب الأهلية


نيكولاس هو أحد الأشخاص المفضلين لدى الجمهور فلديه مجموعته الواسعة من الأفلام التي كان نجمها.

 تُظهر هذه الصورة جنديًا في الحرب الأهلية كان من الممكن أن يكون على قيد الحياة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والشبه بينه وبين نيكولاس لا يصدق.


كريستين بيل ورجل مجهول

كريستين بيل الذي أصبح اسمًا مألوفًا بعد أن اداءه في فيلم Dark Knight ، معروف بالتزامه بتغيير جسده بشكل جذري من أجل ملاءمة أدوار محددة بشكل أفضل. 

في الصورة هنا بجانب رجل مجهول، التشابه بين الاثنين غريب

 

آن هاثاواي كريستين بيل الشبه بين المشاهير نيكولاس كيج إيلين ديجينيرز صدف غريبة سباستيان مور بيتر دينكلاج إيدي ميرڤي

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وائل لطفي

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