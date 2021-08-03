مستثمرو بدر: مدينة «سايلو فودز» إضافة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية

أشاد المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، بافتتاح مدينة الصناعية الجديدة "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية اليوم.

وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك المدينة ستمثل طفرة صناعية كبيرة، بالإضافة إلى دعمها للصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا ان مدينة "سايلو فودز" تعد إضافة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، فضلاً عن قدرتها على زيادة حجم الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن المدينة ستعزز من الأمن القومي الغذائي، بالإضافة إلى العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

وأشار رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، في، إلي ان البنك المركزي المصري انقذ القطاع الصناعي من التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في مصانع ومجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، حيث تم إنشاء "سايلو فودز" للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان في مدينة السادات، والمدينة تضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجًا، وتم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقا لأعلى معايير الجودة، وإنشاء الشركة تم بأعلى معايير الجودة من خلال إعداد الهيكل الإدارى للشركة بالتنسيق مع الشركات المحلية والعالمية.

والشركة تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويًا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويًا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلاً عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.