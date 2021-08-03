قاضي قضاة فلسطين يتسلم جائزة الإمام القرافي نيابة عن مفتي القدس

أكد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن تكريم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها العالمي الشيخ محمد حسين مفتي القدس بمنحه جائزة الإمام القرافي هى شهادة تعبر عمَّا بذله من جهود كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.

وثمَّن الهباش الدور المصري في نصرة القضية الفلسطينية ومؤازرة الشخصيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وثوابتهم، وذكر أنه أمر واضح ومشهود من كافة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية التي لا تألو جهدًا في كافة المناسبات للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتوجه الهباش بالشكر والتقدير إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وكذلك أعضاء الأمانة على هذا التكريم للشيخ محمد حسين الذي تسلم درع جائزة الإمام القرافي نيابة عنه.

شهد ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء تخرج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على مهارات الإفتاء حيث سعى البرنامج التدريبي لأئمة روسيا إلى تكوين شبكة من المعاونين المناصرين لنموذج الإفتاء المصري عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نظرا لما يقوم به القائمون على الخطاب الإفتائي من دور مهم جدا في عملية الوعي، فضلاً عن ان البرامج التدريبة سياحة تعليمية في مصرنا العزيزة يتعرف المشارك على مصر ويرتبط بها تعليميا ووجدانيا.

والدورة تعد انطلاقة لعلاقة ممتدة بين الأمانة والمشاركين، كما هدفت إلى تنمية المهارات الإفتائية لدى المشاركين ليكونوا أكثر قدرة على خدمة بلادهم في هذا المجال، بجانب تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام بالمنهج الوسطي، والاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في صناعة الإفتاء وإدارة شئونه، وكذلك القدرة على رصد وتحليل الأفكار المتطرفة، والقدرة على تفكيك هذه الأفكار وبيان ما تحمله من مخالفات شرعية إضافة إلى تفعيل واستثمار التدريب الالكتروني التفاعلي على الإفتاء عبر منصاته.