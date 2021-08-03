المطران جورج خضر: الاتهام بالتعصب عن غير حق يعتبر إرهابا فكريا

قال المطران جورج خضر، متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، إن المبتغى أن يتعايش القوم وهم واعون لخلافات حول القناعات الكبرى في مجتمع لا يجعل وحدته على أساس هذه القناعات ولكن على أساس المحبة الصرف وحق الإنسان في الاختلاف معنى ذلك أن الضلالة ولئن كانت في النار أو هي النار إلا أن الضال هو في المجتمع.

وأضاف متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، في تصريحات له: "هناك مسافة بينك وبين الضلالة وما من مسافة بينك وبين الضال لأن لقاءك إياه يتم بالعدل ويتم بالحب وهما مجانيان يأتيانك من نعمة يقذفها الله في القلب، أما هذا الذي يجيء ويتهمك بالتعصب لكونك تدين بما تدين أو تقبل بشيء وترفض أشياء فإنه يمارس عليك إرهابًا عقليًا.

وتابع: فليس من الإخلاص ولا من الاستنارة ولا من الفلسفة أن تقول إن كل مواقف الوجود متساوية أو هي إياها في العمق. فالأمور ليست كذلك ولو فرضناها كذلك لوجب أن نرتضي حق القائل بالعكس، بعض الخبرات تدل على أن من اتهمك بالتعصب هو أكثر تجذرًا منك فيه وأنه يسقط عليك مرضه، هذا ما يكثر في أتباع الدين الواحد إذا اختلفت مذاهبهم. يريدك أن تكون مثله وأفضل وسيلة لإلغائك أن يتهمك بهذا الشيء المذموم الذي يسمى التعصب.

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأول من أغسطس، بدء صوم رقاد والدة الإله العذراء مريم. غير مسموح فيه بأكل السمك. يسمح بأكل السمك فقط في يوم 6 أغسطس عيد تجلي ربنا وإلهنا يسوع المسيح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن خلال الصوم في مساء كل يوم (عدا مساء السبت ومساء عيد التجلّي) تُقام في الكنائس صلاة "الباراكليسي"، وهي قانون ابتهال وتضرّع للسيدة والدة الإله العاضدة في الشدائد والأمراض والأحزان.

واختتم: "يوم 15 أغسطس عيد رقاد والدة الإله".