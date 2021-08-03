الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقاءات وزارية واعتمادات للصحة.. حصاد وزارة التخطيط في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، نشاط مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم، بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية  "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

https://www.dostor.org/3528751
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 64.4 مليار جنيه استثمارات كلية للخدمات الصحية بنسبة 5.1 % من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، بزيادة 3 أضعاف عن المتوقع عام 2020-2021، وذلك فى إطار الأولوية اهتمام الدولة بالارتقاء بصحة المواطن وتوفير متطلبات مجابهة جائحة فيروس كورونا.
https://www.dostor.org/3529530

استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون في كافة مجالات الصناعة ودراسة الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

https://www.dostor.org/3529050
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ23 موظفا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و9 موظفين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

https://www.dostor.org/3528798
رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتى ارتفعت قميتها إلى حدود 1.319 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 785.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 533.5 مليون دولار،
https://www.dostor.org/3528618

التخطيط الدكتورة هالة السعيد اجتماع استثمارات الاحصاء التنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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