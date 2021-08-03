مستقبل وطن يستعرض إنجازات مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير المجالس النيابية

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، ندوة عن انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن.

وشارك في الندوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من نواب الحزب.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن: المواطن فى الشارع لمس أداء مختلف للبرلمان بغرفتيه، وأصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف.

وأكد: عضو مجلسي النواب والشيوخ اختلف عن الماضي بشأن مهامه فهو الآن أصبح مقدر دوره ومواقفه من أجل الوطن والمواطن".

كما وجه رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه قام بدوره بكفاءة

ولفت: أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، فأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه مختلف والجميع وضع مصلحة الوطن علي أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية.

فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ان خدمة المواطن هى الهدف الأسمى الذي نصبو جميعًا لتحقيقه.

ولفت: التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ والحكومة يمثل أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف.

وأشار: انتهى الدور التشريعي الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصي والداني، جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومى صبت جميعًا فى صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته".

وقال النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، إن مجلسي النواب والشيوخ، كان أمامهما عددا من التحديات منها القيادة السياسية في أدائها من أجل المواطن وتحقيق الحياة الكريمة له.

وأكد أن الأداء للقيادة السياسية لا أحد يختلف عليه في أنه أسطورى بكافة مناحى الحياة، وكان على البرلمان بغرفتيه أن يسارع في تطوير البيئة التشريعية لمصر بما يخدم المواطن خاصة أن الجميع يعلن أن بيئة مصر التشريعية معقدة للغاية، وهو ما تم العمل بشأنه بتطوير البيئة التشريعية.



وأشار: هدفنا كممثلين للشعب على تحقيق حالة من الرضا من جانب المواطنين وهذا صعب في ضوء العديد من الطموحات الكبيرة للمواطنين.

ونوه: عملنا على المساهمة بشكل مستمر في رفع الأعباء المالية في التشريعات المقدمة والمنظورة أمام البرلمان وهو ما حدث بالفعل وكانت الحكومة تتجاوب بشكل كبير.