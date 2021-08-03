البابا ثيودروس الثاني يلتقي رئيس جامعة كريت

التقى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية صاحب الغبطة ثيودروس الثاني مع رئيس جامعة كريت، البروفيسور جورجيوس كونتاكيس في مكتبه، الذي رحب بالبابا ثيودروس قائلاً: "إنه لشرف كبير للمؤسسة أن تستقبل اليوم شخصية مميزة لها مكانتها في قارة أفريقيا كلها".

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن خلال لقائهما، أتيحت الفرصة لصاحب الغبطة ورئيس الجامعة لتبادل الآراء حول النشاط المتنوع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القارة الأفريقية.

وأعرب البابا ثيودورس عن إعجابه بجامعة كريت، وأشار بالتفصيل إلى الأعمال المختلفة ذات الطابع الإنساني والثقافي والاجتماعي والتعليمي التي تقوم بها بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية.

كما أعرب عن رغبته في التعاون مع جامعة كريت، وبشكل عام مع مؤسسات التعليم العالي في كريت، التي بإمكانها أن تهتم بتعليم شباب القارة الأفريقية في مختلف المجالات، من أجل أن يصبحوا سفراء الغد للبطريركية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من جهته أعلن رئيس الجامعة كونتاكيس عن إعجابه ودعمه الثابت للعمل العظيم، كما وصفه، الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية بتوجيهات غبطته، ومن خلال أنشطته المختلفة.

أخيرًا، ذكر أنه سيكون شرفًا وفرحًا خاصين لجامعة كريت أن تتعاون بشكل أوثق مع بطريركية الروم الأرثوذكس الإسكندرانية في المستقبل.

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأول من أغسطس، بدء صوم رقاد والدة الإله العذراء مريم. غير مسموح فيه بأكل السمك. يسمح بأكل السمك فقط في يوم 6 أغسطس عيد تجلي ربنا وإلهنا يسوع المسيح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن خلال الصوم في مساء كل يوم (عدا مساء السبت ومساء عيد التجلّي) تُقام في الكنائس صلاة "الباراكليسي"، وهي قانون ابتهال وتضرّع للسيدة والدة الإله العاضدة في الشدائد والأمراض والأحزان.

واختتم: "يوم 15 أغسطس عيد رقاد والدة الإله".