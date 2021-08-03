الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالمطرية

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية في منطقة المطرية دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم الدفع بسياراتين إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي . و

الحماية المدنية إخماد حريق شقة سكنية المطرية إصابات

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