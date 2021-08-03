«لشراء الكيف».. حبس زوج عذب زوجته وحلق رأسها لإجبارها على التسول بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس الزوج المتهم بتعذيب زوجته بحلق شعرها واطفاء السجائر بجسدها، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالبشر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كما استمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها "ش.ا"، 36 سنة، ربة منزل، ووالدتها، و تسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، والذي أكد أن الجروح الموصوفة بجسد المجني عليها، جائز حدوثها وفقا لروايتها.

أقوال المجني عليها أمام النيابة



وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، "أن زوجها كان يضربها هي وأولادهما وعددهم 5، بسبب إجبارهم على النزول للتسول من أجل السجائر والمخدرات والخمور التي اعتاد عليها، وتابعت أنا خريجة معهد فني لكن كنت مجبرة مع أولادي على التسول عشان نوفر فلوس له لشراء متطلباته".



وأكدت المجني عليها، أنها قضت أخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها، مشيرة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى ووصلت إلى حلق شعر رأسها ولم يكتف بذلك، وقام بتجريدها من ملابسها وضربها وتبول على وجهها، وقام باحتجازها بالشقة حتى تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة التي نجحت في تحريرها، والقبض على الزوج المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 17903 لسنة 2021 جنح محرم بك، وأخطرت النيابة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة، عندما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشير إلى تعرض الزوجة إلى التعذيب على يد زوجها ووجود علامات وآثار ضرب مبرح وجروح متفرقة جسدها.



وأشارت الزوجة إلى أنها أنجبت 5 أبناء وأنهم تعرضوا للتعذيب على يد الأب، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ 15 سنة وكان يعمل سائق تاكسي، وأدمن المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.