«التخطيط»: 1.2 مليار جنيه لإتاحة أسرة العناية المركزة والطوارئ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التوسع فى إتاحة أسرة الرعاية المركزة وخاصة أقسام الطوارئ ورعاية الأطفال والحضانات باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاقتصادية للعام المالى الحالى 2021-2022.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتوثيقة خطة العام المالى الحالى 2021-2022 حصلت عليها "الدستور"، أن المستهدفات تشمل زيادة أعداد الأسرة بأقسام الطوارئ 139 سريرًا للرعاية المركزة، وزيادة أعداد الأسرة بأقسام الرعاية المركزة فى 170 مستشفى، وأسرة أقسام رعاية الأطفال فى 28 مستشفى وأسرة أقسام الحضانات فى 64 مستشفى، وأسرة قسم الحروق فى 23 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة وحدة محاليل وتغذية وريدية فى 29 مستشفى.

وفى إطار مبادرة حياة كريمة، تستهدف الخطة تطوير 132 وحدة رعاية أولية فى تسع محافظات هى المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، مطروح، البحيرة، الوادى الجديد، الدقهلية، القليوبية، بإجمالى 36 مركز وستة أقسام.

يشار إلى أن عن توجيه 64.4 مليار جنيه استثمارات كلية للخدمات الصحية بنسبة 5.1 % من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، بزيادة 3 أضعاف عن المتوقع عام 2020-2021، وذلك فى إطار الأولوية اهتمام الدولة بالارتقاء بصحة المواطن وتوفير متطلبات مجابهة جائحة فيروس كورونا.



وبالنظر إلى هيكل الاستثمارات فى عام الخطة بالعام السابق حيث ترتفع الاستثمارات العامة إلى نحو 54.4 مليار جنيه، بنسبة تقارب 85% من الاستثمارات الكلية، كما تتجلى أهمية استثمارات عام الخطة عند مقارنتها بالهيكل عام 2020-2021.



ومن المستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية لـ 250 مليار جنيه فى عام الخطة مقارنةبـ 222 مليار جنيه فى عام 2020 -2021، بنسبة زيادة 12.3% ، وبالأسعار الثابتة إلى 144 مليار جنيه بالمقارنة بـ 136 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنسبة زيادة 5.5%.



وفيما يتعلق بناتج القطاع، فمن المستهدف بأن ترتفع بالأسعار الجارية من حوالى 155 مليار جنيه فى 2020-2021 إلى 174 مليار جنيه فى عام الخطة، مسجلًا نسبة زيادة 12.3%.



أما بالأسعار الثابتة فمن المستهدف زيادة الناتج إلى 98 مليار جنيه فى العام ذاته بالمقارنة بالعام السابق وقدره 93 مليار جنيه بنسبة نمو 5.5%.