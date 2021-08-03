اتحاد الشغل: ننتظر توضيح رؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية عمله مستقبلاً

قال نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل في نهاية اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة، الثلاثاء، بالحمامات أن الهيئة ستبقى في حالة انعقاد في انتظار توضيح رؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية عمله مستقبلا.

وأكد الطبوبى أن هذه الهيئة ستتبعها هيئات تنظر في تطور الوضع في البلاد، وفقا لموقع موزاييك التونسى.

وقال الطبوبي" الهيئة تداولت في مسألة المواقف الدولية، ونرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونخلق ثروة ونبني بلدا قويا".

وواصل الطبوبي القول إنه لا يستقيم الحديث عن تخوفات من ارتهان سياسة البلاد الى محاور بعينها في ظل حاجتنا لمساعدات من الدول خاصة اثر تدهور الوضع الصحي بالبلاد .

وأمس، أعلن الاتحاد التونسي للشغل، أن الضغط الخارجي مرفوض، مشددًا على أن الشأن الداخلي يحل تونسيًا وبقرارات سيادية، حسبما أفادت قناة العربية.

كان أمين عام اتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، قال إن مؤسسات الدولة "تفككت"، مشددًا على أن "هذه المنظومة انتهى توقيتها".

وذكر الطبوبي، في تصريح إعلامي لـ"موازييك إف إم" خلال إحياء ذكرى اغتيال محمد البراهمي، أن "مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفًا: "هذه المنظومة انتهى توقيتها".

ودعا الطبوبي القوى السياسية إلى توحيد صفوفها "لخلق قوة وطنية مدنية ديمقراطية في ممارساتها بالأساس".