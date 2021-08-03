حوادث الثلاثاء: فحص فيديو رفض سائق العملة الورقية وضبط هيروين ومخدرات

تنشر «الدستور» نشرة الحوادث، الثلاثاء في مصر أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

مقطع فيديو عبر «واتساب» يكشف كواليس انتحار يوتيوبر منشأة ناصر

تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار شاب قاصر “يوتيوبر” بشنق نفسه داخل غرفته.

https://www.dostor.org/3529478

«الأب الغاضب» يقتل شقيقه.. تفاصيل مثيرة في واقعة «علبة السجائر» بالجيزة

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل أحد الأشخاص بسبب “علبة سجائر”، بتوجيه عدة طعنات له بأماكن متفرقة بالجسم داخل مسكنه في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

https://www.dostor.org/3528739

«إرضاءً لزوجته».. ابن يجبر والدته على التنازل عن جميع ممتلكاتها

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، واقعة تعدى ابن على والدته وإجبارها على التنازل عن جميع ممتلكاتها وطردها من شقتها وبيع ممتلكاتها وملابسها.

https://www.dostor.org/3528704

أمن الجيزة يستجوب فتاة في العثور على جثة مسن في فندق بالهرم

تستجوب الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، فتاة كانت رفقة مسن أجنبي الجنسية توفي داخل غرفته في فندق بالهرم، كما يجري تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق ومناقشة الشهود.

https://www.dostor.org/3528949

الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

تداول عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لسحل سيدة أثناء محاولة لصوص سرقة حقيبة يدها.

https://www.dostor.org/3529415

5 أشقاء يصورون شابًا عاريًا لزواجه عرفيًا من شقيقتهم

حصلت "الدستور" علي نص محضر الضبط، حول اتهام 3 أشقاء وآخران، بهتك عرض مالك "محمصة" وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وإرغامه على تحرير إيصالات أمانة لإطلاق سراحه بمنطقة النزهة.

https://www.dostor.org/3528990

الأمن يفحص فيديو رفض سائق «ميكروباص» التعامل بالعملة الورقية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب بثه من إحدى السيدات تفيد رفض سائق سيارة أجرة - ميكروباص- أخذ الأجرة منها بالعملة الورقية.

https://www.dostor.org/3529087

تفاصيل ضبط هيروين وحشيش ومخدرات بقيمة 74 مليون جنيه (فيديو)

نجحت أجهزة الأمن، الثلاثاء، فى ضبط 235656 قرصًا مخدرًا وضبط 5173 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالها 5640 متهمًا، بحوزتهم 663,211 كيلو بانجو، و409,35 كيلو حشيش، و93,602 كيلو هيروين، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 68,869 كيلو.

https://www.dostor.org/3529383

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارة عمال بـ«كارو» بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 9 آخرون، الثلاثاء، في حادث مروري بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص و9 مصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

https://www.dostor.org/3529329