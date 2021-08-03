الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابت لاستدعاء في غير المواعيد الرسمية.. تكريم ومكافأة مالية لممرضة في السويس

تكريم ممرضة في السويس
تكريم ممرضة في السويس

كرم الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، ممرضة بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لاستجابتها لاستدعاء في غير مواعيد عملها الرسمية .

و تم  تكريم الممرضة هند أحمد، بقسم الاطفال الداخلي، بحضور الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية لها قدرها 500 جنيه.

وكانت الممرضة قد استجابت استدعائها من قبل إدارة التمريض، في غير أوقات عملها الرسمية بعدما تغيب ع4 من طاقم التمريض عن العمل بشكل مفاجئ برعاية الأطفال والأطفال داخلي بمستشفى السويس العام ، فيما تم إحالة المتغيبين للتحقيق العاجل.

FB_IMG_1628019621570
تكريم ممرضة في السويس

يأتي ذلك التكريم  فى إطار حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وإيماناً منه بدور التمريض الحيوي والهام   في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حضر التكريم ثريا حنفى مدير إدارة التمريض و مس إيمان على مفتشة تمريض الرعاية العلاجية .

و قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن مديرية الصحة أبرمت تعاقدات في تخصصات طبية نادرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

FB_IMG_1628019619968
تكريم ممرضة في السويس

وأكد مدير عام مديرية الصحة بالسويس، خلال استعراضه للمنظومة الطبية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، أنه في الفترة الأخيرة تم إجراء العديد من العمليات في تخصصات الأورام والرمد.

FB_IMG_1628019618372
تكريم ممرضة في السويس

توجيه بسرعة استكمال أعمال لتشغيل جهاز القسطرة التداخلية


ومن جانبه وجه د اللواء عبد المجيد صقر محافظ  السويس، مدير عام مديرية الصحة،  بسرعة استكمال أعمال لتشغيل جهاز القسطرة التداخلية خلال الايام القادمة لخدمة أهالي السويس ومدن القناة،جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ|، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام، واللواء حسام توفيق مساعد مدير الامن، والنائب جمال عبيد، والنائب سيد الكرماوي، والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس نواب بالسويس ،ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية، ومديري مديريات الخدمات والمرافق العامة والجهات المعنية. 

 

تكريم ممرضة مستشفى السويس مواعيد مكافاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

الباز يكشف سبب حساسية المواطنين من الاقتراب من «رغيف العيش»

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

«الدستور» فى جولة ميدانية داخل مصانع «سايلو فودز» بالمنوفية

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادى دجلة فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترفض فتح سلوفاكيا معهد ثقافى بالقدس المحتلة