استجابت لاستدعاء في غير المواعيد الرسمية.. تكريم ومكافأة مالية لممرضة في السويس

كرم الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، ممرضة بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لاستجابتها لاستدعاء في غير مواعيد عملها الرسمية .

و تم تكريم الممرضة هند أحمد، بقسم الاطفال الداخلي، بحضور الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية لها قدرها 500 جنيه.

وكانت الممرضة قد استجابت استدعائها من قبل إدارة التمريض، في غير أوقات عملها الرسمية بعدما تغيب ع4 من طاقم التمريض عن العمل بشكل مفاجئ برعاية الأطفال والأطفال داخلي بمستشفى السويس العام ، فيما تم إحالة المتغيبين للتحقيق العاجل.

تكريم ممرضة في السويس

يأتي ذلك التكريم فى إطار حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وإيماناً منه بدور التمريض الحيوي والهام في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حضر التكريم ثريا حنفى مدير إدارة التمريض و مس إيمان على مفتشة تمريض الرعاية العلاجية .

و قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن مديرية الصحة أبرمت تعاقدات في تخصصات طبية نادرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تكريم ممرضة في السويس

وأكد مدير عام مديرية الصحة بالسويس، خلال استعراضه للمنظومة الطبية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، أنه في الفترة الأخيرة تم إجراء العديد من العمليات في تخصصات الأورام والرمد.

تكريم ممرضة في السويس

توجيه بسرعة استكمال أعمال لتشغيل جهاز القسطرة التداخلية



ومن جانبه وجه د اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مدير عام مديرية الصحة، بسرعة استكمال أعمال لتشغيل جهاز القسطرة التداخلية خلال الايام القادمة لخدمة أهالي السويس ومدن القناة،جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ|، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام، واللواء حسام توفيق مساعد مدير الامن، والنائب جمال عبيد، والنائب سيد الكرماوي، والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس نواب بالسويس ،ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية، ومديري مديريات الخدمات والمرافق العامة والجهات المعنية.