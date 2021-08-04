بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات رؤساء مباحث بالقاهرة 2021

أعلنت مديرية أمن القاهرة التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات رؤساء المباحث بالقاهرة 2021، والتي جاء بحسب معايير الخبرة والكفاءة والانضباط والفكر الأمني المتطور.

وشملت الحركة تولي المقدم محمد السيسي مباحث البساتين خلفًا للمقدم أحمد فرج الذي تم نقله لرئاسة مباحث حلوان.

كما تم تصعيد الرائد أحمد ماضي ليتولى رئيس مباحث 15 مايو خلفا للمقدم أحمد رضوان، وتصعيد الرائد عيد توفيق من معاون مباحث المعادي إلى رئيس مباحث باب الشعرية، وتعيين المقدم أحمد قدري رئيسًا لمباحث الأزبكية خلفا للعقيد محمد رضا.

وشملت الحركة تولي المقدم أحمد عاطف مباحث نصر ثان والمقدم إسلام مقبل مدينة نصر أول، المقدم محمد محى لقسم الشروق، والمقدم مصطفى البلتاجي للتجمع خامس، والعقيد وائل عرفان مفتش حلوان، والمقدم عويس رئيس مباحث شبرا والمقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث السلام ثان، والمقدم عمرو خاطر مفتش الجنوب.

كما تم نقل المقدم محمود اسماعيل من المقطم إلى منشأة ناصر، والمقدم محمد محي الشروق، والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم محمد علي الزاويه الحمراء، والمقدم أحمد الشيخ قسم عابدين، والمقدم معتز زايد قسم الأميرية والمقدم كريم البحيري، رئيسًا لمباحث المطرية.

وجرى تجديد الثقة في المقدم إسلام بكر رئيسا لمباحث المعادي، والمقدم أحمد سعيد رئيسا لمباحث السيدة زينب والمقدم حسام عشماوي رئيسا لمباحث قصر النيل والمقدم محمد عبدالمنعم لقسم الوايلي، والمقدم وسام عطية رئيسا لمباحث قسم شرطة دار السلام.

وشهدت الحركة الدفع بعدد من الضباط الشباب ذو الخبرة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، ولتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذو فكر أمني متطور بحسب معايير الخبرة والكفاءة والإنضباط في حركة رؤساء مباحث القاهرة 2021.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد اعتمد حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة وإقرارها.

وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح وتجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة.

وراعت الحركة المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط