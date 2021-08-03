سعيد عبد المقصود: بيان علاء عبد الهادي غير قانوني والمجلس لم ينعقد منذ أبريل

نفى الشاعر سعيد عبد المقصود عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، معرفته بالمسؤول عن البيان الصادر عن اتحاد الكتاب والذي طالب فيه علاء عبد الهادي سحب الثقة من وزيرة الثقافة، لافتا إلى عدم معرفته أيضا بمدى صحة البيان.

وأشار عبد المقصود لـ"الدستور"، إلى أنه حال صحته فهو بيان غير قانوني يتحمل من أصدره المسئولية عنه، موضحا: "لأنه لم يصدر عن مجلس النقابة لسبب بسيط وهو عدم انعقاد المجلس منذ شهر أبريل إلا مرة واحدة اعتذرت عن عدم الحضور لظروف صحية.. والثانية انعقاد طارئ رفضت حضوره لعدم إعلان سبب الانعقاد".

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هيئة المكتب مفوضة من قِبل المجلس خلال شهري يوليو وأغسطس لإدارة الاتحاد: "هي أشبه بإجازة سنوية لأعضاء المجلس كما أخطرت ولا يحمل هذا التفويض إصدار قرارات غير إدارية أو إصدار أى بيان.. وإن حدث فبالتمرير.. وهو ما لم يحدث".

ولفت عبد المقصود إلى أنه حال ثبوت صحة إصدار هذا البيان عن اتحاد كتاب مصر.. فهذه كارثة وتخطي لمجلس النقابة واستلاب كامل لدوره: "لأننا كنقابة لا نملك دورًا رقابيًا على أى مؤسسة من مؤسسات الدولة". مضيفا:"إصدار هذا البيان إن صح ما طرح فيه حول سحب الثقة من وزير الثقافة.. لايحتاج لأغلبية مجلس النقابة بل إلى جمعية عمومية تصوت بأغلبيتها حوله لأنه في مجمله موقف من سياسات الدولة الثقافية وليس من اللائق أن يحمل مُصدر هذا البيان أعضاء الجمعية العمومية الـ (٥٠٠٠) كما أشار وهو رقم لا أملك إثباتا له موقفاً هو في الأصل شخصي يخضع لوجهة نظر".

وشارك عبد المقصود بالتوقيع ضمن العشرات مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر على بيان مضاد لبيان رئيس الاتحاد جاء في مقدمته:" ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2/ 8/ 2021، بعدم تجديد الثقة في وزير الثقافة (!!!)..".

وأفرد البيان العديد من أسباب رفض البيان كان على رأسها عدم امتلاك رئيس الاتحاد للشرعية القانونية بداية، طبقا للبيان:

" المذكور ليس رئيسًا شرعيًّا لمجلس اتحاد الكتاب، فقد انتهت مدته الشرعية في 3/ 3/ 2020، وذلك حسب نص المادة (33) من قانون إنشاء الاتحاد سالف الإشارة إليه، والتي تنص على أن "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.." إلخ، ولما كان قد تم انتخابه يوم 4/ 3/ 2018، فقد انتهت مدته بحكم القانون يوم 3/ 3/ 2020".