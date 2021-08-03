رانيا المشاط تهنئ فريق كرة اليد لوصوله للدور نصف النهائى فى دورة طوكيو 2020

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فريق كرة اليد لوصوله إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مؤكدة فخرها بتلك الإنجاز.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، على صفحتها الرسمية على "تويتر": "نهانئ فريق كرة اليد الرائع على وصوله إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مصر في دورة الألعاب الأولمبية، نحن جميعًا فخورون بكم، وبالعمل الشاق الذي قدمه جميع الرياضيين في جميع الأحداث الرياضية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد حقق تأهلًا تاريخيًا إلى نصف نهائي أوليمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب ألمانيا 31/26 في ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة اليد وألمانيا بتقدم بنتيجة 16/12 ليواصل الفراعنة سيطرتهم على الشوط الثاني والمباراة، وتنتهي بنتيجة 31/26 وسط تألق كبير لكريم هنداوي حارس مرمى منتخب الفراعنة.

وأصبح منتخب مصر لكرة اليد أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل للمربع الذهبي في أوليمبياد طوكيو، ومن المقرر أن يلاعب منتخب مصر بنظيره الفرنسي في نصف النهائي، يوم الخميس المقبل.

وكان المنتخب الفرنسي قد اكتسح البحرين في ربع النهائي 42/28 ليتأهل للدور نصف النهائي، بينما كانت الدنمارك قد ضربت موعدًا مع اسبانيا في نصف النهائي بعد الفوز علي النرويج بنتيجة 31/25 في ربع نهائي دورة الألعاب الأوليمبية لكرة اليد طوكيو 2020، بينما كان منتخب إسبانيا قد عبر لنصف النهائي على حساب السويد وصيف العالم بنتيجة 34/33.

وكان محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أكد أن الفريق المصري لن يتوقف طموحه عند الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، مؤكدًا أن طموح الفريق أكبر من ذلك بكثير.