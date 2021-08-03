الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: نراقب تطورات الوضع فى خليج عُمان عن كثب

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفاد البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه يراقب تطورات الوضع في خليج عُمان عن كثب كما ينسق مع بريطانيا وباقي الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه سيكون هناك على الهجوم على ناقلة النفط في خليج عمان، ومواصلة المشاورات مع حكومات المنطقة بشأن كيفية الاستجابة.

وأضافت أنه من المبكر الحكم على ما يحدث في خليج عُمان بجانب تواصل تبادل المعلومات مع الشركاء.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في إيران بشكل غير عادل أولوية قصوى لنا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه يجب على إيران اتخاذ قرار بشأن استئناف محادثات فيينا.

فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن التعليق على الحوادث المبلغ عنها قبل أن تتوافر معلومات دقيقة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيانها، أن عددًا من السفن في خليج عمان ليست في الأماكن الذي تتداولها الأخبار حاليًا، مشيرة إلى أنها لا تستبعد وقوع "حادث خطف محتمل"، حسب فضائية سكاي نيوز.

وذكرت أنه لا يمكن التعليق على الحوادث المبلغ عنها قبل أن تتوافر معلومات دقيقة، مؤكدة أنها تحقق وتدقق في المعلومات المتداولة الآن.

وفى وقت سابق من اليوم، حذرت سفينتان في خليج عمان من فقدانهما السيطرة على القيادة.

وقد أظهرت بيانات بحرية أن 3 سفن في خليج عُمان "خارجة عن السيطرة" بعد أنباء عن حادث "غير معروف".

وتضاربت الأنباء المتعلقة بالحادث، حيث أفادت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة إمارة الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بوقوع هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة، وفقا للعربية.

البيت الأبيض خليج عمان بريطانيا سفينة إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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