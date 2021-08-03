مقطع فيديو عبر «واتساب» يكشف كواليس انتحار يوتيوبر منشأة ناصر

مقطع فيديو عبر «واتساب» يكشف كواليس انتحار يوتيوبر منشأة ناصر
تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار شاب قاصر “يوتيوبر” بشنق نفسه داخل غرفته.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان تناوله أية عقاقير مهدئة أو مخدرة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه عقب ذلك.
كما استمعت النيابة لأقوال صديق المتوفي ومكتشف الواقعه، عبر تطبيق واتس اب، والذى قال في أقواله أنه كان متواجد مع المتوفي قبل الواقعه بساعه، ثم انصرف بطلب منه بعد أن أخبره أنه سوف يرسل له مقطع فيديو يجب أن يشاهده، وبعد مرور ساعه ارسل له مقطع قصير وهو يعلق حبل بسقف غرفته ويحاول الانتحار به.
أضاف أنه أسرع الي منزل صديقه لمحاولة انقاذه، لكن لم يُجب لحد عليه لوجوده بمفرده، فتوجه الي منزل عمه الذى ذهب معه الي والده وأخبره بالمقطع ثم توجهوا الي المنزل لكن وجدوه قد شنق نفسه وتوفي في الحال، كما استمعت النيابة الي اقوال العم الذى أكد ما جاء في كلام صديق نجل شقيقه.
وقال والد الطفل أنه كان في محل عمله أثناء الواقعه وفوجئ بشقيقه وصديق نجله آتيا إليه مسرعين ويبدو عليهم الذعر، وأخبروه بنية نجله وشاهد المقطع الخاص بالواقعة علي هاتف صديقه، فاسرعوا الي المنزل لكن لم يتمكن من إسعاف نجله، مؤكدًا عدم وجود شبهه جنائية في الواقعه أو سبب لاقدامه علي ذلك.
وتحفظت النيابة علي الفيديو المرسل الي صديق المتوفي، لفحصها وبيان حقيقته، كما تحفظت علي هاتف المتوفي أيضا لتفريغه، وتبين من معاينة الجثة وجود علامات زرقاء وآثار خنق حول الرقيه وعدم وجود أية إصابات ظاهرية أخرى.
تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال، تبين العثور على جثة طفل يدعى "محمد. ر" 15 سنة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.
وبسؤال أسرته، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.