مقطع فيديو عبر «واتساب» يكشف كواليس انتحار يوتيوبر منشأة ناصر

تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار شاب قاصر “يوتيوبر” بشنق نفسه داخل غرفته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان تناوله أية عقاقير مهدئة أو مخدرة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه عقب ذلك.

كما استمعت النيابة لأقوال صديق المتوفي ومكتشف الواقعه، عبر تطبيق واتس اب، والذى قال في أقواله أنه كان متواجد مع المتوفي قبل الواقعه بساعه، ثم انصرف بطلب منه بعد أن أخبره أنه سوف يرسل له مقطع فيديو يجب أن يشاهده، وبعد مرور ساعه ارسل له مقطع قصير وهو يعلق حبل بسقف غرفته ويحاول الانتحار به.

أضاف أنه أسرع الي منزل صديقه لمحاولة انقاذه، لكن لم يُجب لحد عليه لوجوده بمفرده، فتوجه الي منزل عمه الذى ذهب معه الي والده وأخبره بالمقطع ثم توجهوا الي المنزل لكن وجدوه قد شنق نفسه وتوفي في الحال، كما استمعت النيابة الي اقوال العم الذى أكد ما جاء في كلام صديق نجل شقيقه.

وقال والد الطفل أنه كان في محل عمله أثناء الواقعه وفوجئ بشقيقه وصديق نجله آتيا إليه مسرعين ويبدو عليهم الذعر، وأخبروه بنية نجله وشاهد المقطع الخاص بالواقعة علي هاتف صديقه، فاسرعوا الي المنزل لكن لم يتمكن من إسعاف نجله، مؤكدًا عدم وجود شبهه جنائية في الواقعه أو سبب لاقدامه علي ذلك.

وتحفظت النيابة علي الفيديو المرسل الي صديق المتوفي، لفحصها وبيان حقيقته، كما تحفظت علي هاتف المتوفي أيضا لتفريغه، وتبين من معاينة الجثة وجود علامات زرقاء وآثار خنق حول الرقيه وعدم وجود أية إصابات ظاهرية أخرى.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال، تبين العثور على جثة طفل يدعى "محمد. ر" 15 سنة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال أسرته، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.