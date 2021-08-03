قبيل تشغيلها.. ننشر خريطة خطوط السرفيس الجديدة في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه سيتم نقل سيارات الأجرة الخاصة بموقف فارسكور، والروضة، والزرقا، والمنصورة، والمنزلة للموقف الجديد في عزب النهضة ، غدا الاربعاء، بدلا من موقعه القديم، مضيفة أنه سيستمر تواجد سيارات أجرة دمياط الجديدة في مكانها الحالي في باب الحرس داخل موقف محطة الاتوبيس ولا نية لإلغاءها.

و تابعت محافظ دمياط، إجراءات نقل مواقف سيارات الأجرة لمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، من طريق الدكتور على مصطفى مشرفه إلى الموقف الجديد بشطا والذى تم افتتاحه مؤخرًا.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم بمرافقة اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، لموقعي النقل بطريق الدكتور مشرفة والموقف بشطا، وذلك بعد التنويه عن موعد التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

توجيه سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لنقل خطوط السرفيس

وأكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخطة نقل خطوط السرفسيس، و نقل موقف الشعراء إلى محطة شرق الدلتا بالجهة المقابلة من الطريق، وذلك لاستكمال عملية التطوير التى تجرى بالمنطقة وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية، كما وجهت برفع جميع الإشغالات والاكشاك المخالفة بالمنطقة.

وخلال زيارتها لموقف سيارات الأجرة بشطا،، اطمئنت الدكتورة منال عوض، على جاهزية قسمى الإدارة والأمن به و منظومة المراقبة، حيث أكدت على زيادة عدد كاميرات المراقبة لأحكام الرقابة على الموقف، وزيادة عدد المقاعد و إلزام سيارات خط سرفيس شطا بخط السير بدءًا من ميدان ابو الوفا حتى موقف مدينة دمياط للأثاث، كما تواصلت مع السائقين، مؤكدة أن المحافظة على إنشاء موقف حضاري يشتمل على كافة الخدمات ، و أنه سيتم تفعيل خطوط السرفيس والمواقف على مستوى محافظة دمياط.