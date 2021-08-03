الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: «طالما اديتولى المسئولية شيلوا معايا» (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترحيبه بأى رأى مختلف، موضحًا أن النظام الذي يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات.

وقال الرئيس السيسى، فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية، خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات: «طالما اديتولى المسئولية شيلوا معايا».

وأضاف: «عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقى لقدراتنا، وأى حد له رأى مختلف مرحب به».

وتابع: «أرجو أن يكون فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش هو أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه»، لافتًا إلى أنه من غير المستهدف إحداث نقلة كبيرة فى سعر الرغيف.

وأكمل: «إحنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن، حتى نستطيع توفير ٨ مليارات للتغذية المدرسية».

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تطوير قرى الريف المصرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة» أثارت اندهاش العالم، مضيفًا: «الدنيا كلها بتقول إزاي فى (حياة كريمة) هتخش على نص مصر؟!».

ولفت إلى أن تطوير قرى الريف المصرى سيكون شاملًا، مضيفًا: «هأعمل لك اتصالات جوه القرية زى الشبكات الحديثة اللى موجودة فى المدينة».

وتناول الرئيس السيسى فى حديثه، قضية الاعتداء على الأراضى الزراعية فى الريف المصرى، قائلًا: «حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية».

وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قال: «مبقولش للناس متخلفش، لكن من مصلحتنا تنظيم الموضوع ده علشان نعيش حياة كريمة.. إحنا جايين علشان نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل».

وعن قضية المياه، قال الرئيس السيسى: «إن حصة مصر من مياه النيل لن تقل إن شاء الله»، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة فى المياه وتوفيرها للأجيال المقبلة، حتى مع استمرار حصة مصر الحالية، بسبب الزيادة السكانية، مضيفًا: «إحنا بنعمل كل الإجراءات دى علشان نوفر مياهنا».

وشدد على ضرورة العمل بشكل متوازنٍ من أجل توفير ٨ مليارات جنيه للتغذية المدرسية، موضحًا: «بنحاول نعمل منظومة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، خاصة إن فيه ناس بتستهدف المسار اللى احنا ماشيين فيه».

وأكمل: «مش هأقدر أدى لكل الناس شكل واحد من التغذية، لكن نستهدف تحقيق الصحة العامة».