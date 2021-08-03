إلى الأمهات.. طريقة مُثلي لتغذية الطفل حديث الولادة

تتساءل العديد من السيدات اللواتي أنجبن حديثا عن الطريقة المثلي لتغذية الرضيع، ويجب أن تعلم الأم أن كل طفل حالة خاصة فيما يخص تغذيته، لكن الشئ الوحيد المتسق هو أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يأكلون أكثر من الأطفال الذين يرضعون رضاعة غير طبيعية، ذلك لأن حليب الثدي يسهل هضمه ويفرغ من المعدة بشكل أسرع بكثير من الحليب الاصطناعي.

وفقا لموقع health ينبغي أن تبدأ الأم في إرضاع الطفل في غضون ساعة واحدة من الولادة وتقديم حوالي 8 إلى 12 رضاعة يوميًا في الأسابيع القليلة الأولى من الولادة، وفي البداية من المهم عدم ترك الطفل أكثر من 4 ساعات دون إرضاع، ستحتاج الأم على الأرجح إلى إيقاظ الرضيع إذا لزم الأمر ،على الأقل حتى تتعزز الرضاعة الطبيعية ويكتسبون الوزن بشكل مناسب.

عندما ينمو طفلك ويزداد مخزون الحليب لديك، سيتمكن طفلك من تناول المزيد من الحليب في وقت أقل في وجبة واحدة.

نموذج لإرضاع الاطفال طبيعيا

من شهر إلى 3 أشهر: سيرضع طفلك من 7 إلى 9 مرات كل 24 ساعة.

3 أشهر: يتم الإرضاع من 6 إلى 8 مرات في 24 ساعة.

6 أشهر: يرضع طفلك حوالي 6 مرات في اليوم.

12 شهرًا: قد ينخفض معدل الرضاعة إلى حوالي 4 مرات في اليوم.، يساعد إدخال الأطعمة الصلبة في عمر 6 أشهر تقريبًا على تغذية احتياجات طفلك الغذائية الإضافية.

ضع في اعتبارك أن هذا النمط هو مجرد مثال واحدـ وقد تختلف وتيرة نغذية الأطفال.



نموذج لإرضاع الأطفال بالزجاجة

مثل الأطفال الذين يرضعون من الثدي ، يجب على الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة أن يأكلوا عند الطلب في المتوسط ، هذا كل 2 إلى 3 ساعات تقريبًا.قد يبدو جدول التغذية النموذجي كما يلي:

حديثو الولادة: كل 2 إلى 3 ساعات

في شهرين: كل 3 إلى 4 ساعات

من 4 إلى 6 أشهر: كل 4 إلى 5 ساعات

في عمر 6+ أشهر: كل 4 إلى 5 ساعات

لكل من الأطفال الذين يرضعون من الثدي أو من الزجاج

الممنوع في تغذية الرضع

لا تعطي سوائل غير الحليب الاصطناعي أو حليب الأم للأطفال دون سن عام، بما في ذلك العصائر وحليب البقر، لأنها لا توفر العناصر الغذائية الصحيحة ويمكن أن تكون مزعجة لبطن طفلك.

يمكن إدخال الماء في حوالي 6 أشهر عندما تبدأ في تقديم الكوب.